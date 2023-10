Neuburg

vor 20 Min.

"Machen uns lächerlich": Neuburger Werkausschuss unzufrieden mit der Semmeltaste

Plus In Neuburg wird die Semmeltaste mit unterschiedlicher Parkdauer angeboten. Der Werkausschuss kritisiert den Stadtrat für seine Entscheidung.

Von Anna Hecker

30 oder 45 Minuten: In der Neuburger Innenstadt darf man mit der sogenannten "Semmeltaste" in den Tiefgaragen und an der Oberfläche unterschiedlich lange parken. Weil der Stadtrat den Werkausschuss darum gebeten hatte, diskutierte dieser in seiner jüngsten Sitzung das Thema neu - und zeigte sich höchst unzufrieden mit der aktuellen Situation.

Hintergrund waren zwei kürzliche Entscheidungen bezüglich der Semmeltaste, die zunächst im Werkausschuss, dann im Stadtrat getroffen wurden. Während der Werkausschuss im Juli entschied, in den in seiner Hand befindlichen Tiefgaragen die Zeit der Semmeltaste auf 30 Minuten zu verkürzen, stimmte der Stadtrat im September dafür, dass die kostenlose Parkzeit an oberirdischen Stellflächen bei 45 Minuten bleibt.

