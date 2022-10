Mann fährt Jugendlichen am Zebrastreifen an und lässt ihn liegen

Ein 16-Jähriger überquert einen Zebrastreifen in Neuburg. Ein Autofahrer erfasst ihn, sodass er auf die Motorhaube stürzt. Der Mann haut ab, nun sucht die Polizei nach ihm.

Ein 16-Jähriger wollte am Mittwochmorgen gegen 7.45 Uhr den Fußgängerüberweg in der Neuburger Bahnhofstraße, Höhe der alten Paul-Winter-Realschule, überqueren. Um dem Jugendlichen das zu ermöglichen, warteten laut Polizei in beiden Fahrtrichtungen Autos am Überweg. Als der Jugendliche den Zebrastreifen fast komplett passiert hatte, fuhr der Unfallverursacher mit seinem Auto an und erfasste den Geschädigten noch am rechten Bein. Hieraufhin stürzte dieser auf die Motorhaube und rollte sich in Richtung Gehweg ab.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unmittelbar in Richtung Bahnhof fort. Er kann wie folgt beschrieben werden. Schwarzes Auto, neueres Baujahr, Fahrer etwa 50 Jahre alt mit Vollbart. Der Jugendliche wurde durch den Vorfall leicht verletzt und begab sich selbstständig zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus Neuburg. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neuburg unter Telefon 08431/6711-0 zu melden. (AZ)