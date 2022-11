Neuburg-Marienheim

18:00 Uhr

Die B16 in Neuburg bekommt bald eine neue Ampel

In diesem Bereich, auf Höhe der Johannes-Calvin-Straße in Marienheim, soll im Dezember eine Fußgängerampel aufgestellt werden, um ein gefahrloses Queren der B16 zu ermöglichen.

Plus Die B16 bei Marienheim und Rödenhof bekommt eine Fußgängerampel, zunächst zur Probe. Was wird aus den Plänen für eine mögliche Verlegung der Bundesstraße in diesem Bereich?

Von Andreas Zidar Artikel anhören Shape

Wie lange die Marienheimer schon um eine Fußgängerampel über die B16 kämpfen? Ortssprecherin Hildegard Weis kann es gar nicht mehr sagen. Nur so viel: „Jahre.“ In diesem Punkt können die Bewohnerinnen und Bewohner des Neuburger Ortsteils – ebenso wie die im Rödenhof – nun einen Erfolg verbuchen. Das Staatliche Bauamt Ingolstadt will planmäßig im Dezember eine provisorische Fußgängerampel aufstellen, um die Bundesstraße sicher überqueren zu können. Doch 100-prozentig zufrieden sind die Marienheimer beim Thema Ampel noch nicht – und dann steht noch eine mögliche Verlegung der Bundesstraße auf die andere Seite des Ortes im Raum.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen