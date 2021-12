Massive Kritik eines Experten: Müssen in Neuburg wirklich 1000 Bäume fallen?

Plus Ein Experte kritisiert den Plan, im Englischen Garten bis zu 1000 Bäume zu fällen, und trifft Aussagen, die manches auf den Kopf stellen. Der Neuburger Stadtrat folgt ihm – doch es gibt einen Haken.

Das Vorhaben des Wittelsbacher Ausgleichsfonds (WAF), 800 bis 1000 Bäume im Englischen Garten zu fällen, erhält massiven Gegenwind eines Fachmanns. In einem bemerkenswerten Auftritt vor dem Neuburger Stadtrat am Dienstagabend argumentierte Erk Brudi, Sachverständiger für Baumstatik und Baumpflege, mit Nachdruck gegen die Pläne – und warb für eine andere Lösung.