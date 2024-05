Matratze fängt Feuer: Wohnungsbrand über Neuburger Subway-Filiale

Mit einem Großaufgebot ist die Feuerwehr Donnerstagnachmittag zu einem Wohnungsbrand in Neuburg ausgerückt. Die Münchener Straße ist derzeit gesperrt.

In einer Wohnung über der Subway-Filiale in der Münchener Straße in Neuburg hat Donnerstagnachmittag eine Matratze in einem Kinderzimmer Feuer gefangen. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen, der sodann auf das Kinderzimmer übergriff. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Eine Sperrung der Münchener Straße durch die Polizei dauert an, die Einsatzkräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort.

Weitere Infos folgen.