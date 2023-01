Mehr Besucher im Parkbad – doch Außenbecken und Rutsche bleiben zu

Plus Normale Temperaturen und wieder eine Sauna – das bringt so manchen Besucher zurück ins Neuburger Parkbad. Warum Außenbecken und Rutsche trotzdem geschlossen bleiben.

Weder Sauna, Rutsche noch Außenbecken, dazu gesenkte Wasser- und Lufttemperaturen – diese Sparmaßnahmen haben die Besucherzahlen im Neuburger Parkbad im vergangenen Herbst einbrechen lassen. Die Zahlen waren derart schlecht, dass die Verantwortlichen vor der Entscheidung standen, die Bedingungen zu verbessern oder das Bad wieder zu schließen. "Den Leuten war einfach zu kalt", weiß Andreas Bichler, stellvertretender Leiter der Stadtwerke. Gerade Familien mit Kindern seien ferngeblieben.