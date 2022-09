Menschen auf letztem Weg begleiten: Hospizverein bietet Kurs an

Der Hospizverein Neuburg-Schrobenhausen bietet heuer wieder einen Kurs zur ehrenamtlichen Hospizbegleitung an. Wie die Ausbildung abläuft, erfahren Interessierte am 15. September.

Sie war schwer krank, etwas über 70 Jahre alt und allein. Das Krankenhaus hatte sie satt, sie wollte unbedingt nach Hause. Doch das ging nicht, die Krankheit nahm ihr die Selbstständigkeit. Claudia Heinrich nahm Kontakt mit der Seniorin auf, überzeugte sie davon, sich helfen zu lassen. Die Vorsitzende des Neuburg-Schrobenhausener Hospizvereins kümmerte sich rührend um die Frau, erfüllte ihr kleine Wünsche und war vor allem eines: einfach da. Eines Tages bat die Dame Heinrich darum, sich neben sie zu setzen. Sie atmete schwer und kurze Zeit später schloss die Seniorin ihre Augen – für immer. Dieses da sein ist es, was die Arbeit des Vereins ausmacht und zugleich der Kern der Tätigkeit eines Hospizbegleiters ist. Einen entsprechenden Kurs bietet der Hospizverein heuer wieder an und erklärt bei einem Infoabend am 15. September, worum es geht.

„Wir alle müssen einmal sterben, das gehört dazu und keiner kann es üben“, sagt Claudia Heinrich. Und wenn dann die letzten Stunden im Leben eines Menschen angebrochen sind, sei es wichtig, da zu sein, zuzuhören, Trost zu spenden und vor allem das Gefühl zu vermitteln, dass der Betroffene nicht allein ist. Heinrich ist nicht nur Vorsitzende, sondern gehört auch zu den vier hauptamtlichen Palliativ-Fachkräften des Neuburg-Schrobenhausener Hospizvereins. „Und einen Hospizbegleiter würde ich als verlängerten Arm der Fachkraft bezeichnen.“ Denn er sei unbedarft, habe einen nicht medizinischen Blick auf das Geschehen und komme ohne Absicht.

Menschen auf letztem Weg begleiten: Hospizverein Neuburg-Schrobenhausen bietet wieder Kurs zum Hospizbegleiter an

Knapp 100 Hospizbegleiter gibt es mittlerweile im gesamten Landkreis – eine Zahl, auf die Heinrich stolz ist. „Vor sieben Jahren waren es noch 35.“ Dennoch sind sie und ihre Kolleginnen froh um jeden und jede, der oder die hinzukommt. „Viele sind berufstätig, haben privat viel um die Ohren oder können nur schwer spontan agieren“, erklärt Heinrichs Kollegin und ebenfalls hauptamtliche Palliativ-Fachkraft Nicole van Delft. Gerade deshalb brauche es einen großen Pool an Ehrenamtlichen. „Aber jeder, der sich engagiert, ist wichtig, auch wenn er nur ein bisschen seiner Zeit aufbringen kann.“

Der Vorbereitungskurs zur ehrenamtlichen Hospizbegleitung, an dem maximal 20 Personen teilnehmen können, startet am 19. und 20. November mit einem Grundkurs. Darin geht es um die Geschichte der Hospizarbeit, die Reflexion der eigenen Endlichkeit, aber auch um Themen wie Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. „Dann kann man sich immer noch entscheiden, ob man weitermacht oder nicht, es besteht keine Pflicht“, sagt Heinrich. Geht es dann in den Aufbaukurs, lernen die Teilnehmenden viele Bausteine und Werkzeuge der Hospizarbeit – von den Grundlagen der Palliativmedizin über Trauerbegleitung, Spiritualität und Ethik bis hin zum Umgang mit Familie und Angehörigen. Doch eines steht ganz oben: Kommunikation. „Und die ist für die Angehörigen besonders wichtig, denn sie bleiben zurück, brauchen Unterstützung und Begleitung“, sagt van Delft

Neuburg-Schrobenhausener Hospizverein sucht ehrenamtliche Hospizbegleiter

Grund- und Aufbaukurs umfassen zusammen rund 120 Stunden, der Abschluss ist voraussichtlich im Juni nächsten Jahres. Neben der Theorie gibt es auch einen Praxisteil, wobei ein Praktikum nach individueller Absprache in einem Pflegeheim, im Krankenhaus oder bei einem Patienten zu Hause absolviert wird. Besondere Voraussetzungen für die Weiterbildung zum Hospizbegleiter braucht es laut Heinrich und van Delft nicht. „Die Gründe, sich dafür zu entscheiden, sind so individuell wie die Menschen selbst“, sagt die Vorsitzende. Der eine wolle sich mit dem Thema aus Interesse oder für die eigene Sinnfindung auseinandersetzen, dem anderen helfe es vielleicht, einen eigenen schmerzlichen Verlust zu verarbeiten. „Und manche sagen, dass es ihnen so gut geht und sie etwas von dieser Lebensfreude an andere abgeben wollen“, sagt van Delft. Eines dürften aber die meisten Menschen, die sich als Hospizbegleiter engagieren, erfahren: „Tiefe Dankbarkeit, denn man bekommt so viel zurück“, sagt Heinrich.

Der Infoabend für den Vorbereitungskurs zum ehrenamtlichen Hospizbegleiter findet am Donnerstag, 15. September, um 19 Uhr im Hospizbüro im Fürstgartencenter in Neuburg, Münchener Straße 15 (2. OG über Dachterrasse), statt. Der Eintritt ist frei. Mehr Informationen gibt es auch unter www.hospizverein-neusob.de, per E-Mail an info@hospizverein-neusob.de oder unter 08431/4364061.