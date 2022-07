Ministerin Lambrecht im NR-Interview: Stolz auf Arbeit des Geschwaders

Nachdem Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht die Soldatinnen und Soldaten des Neuburger Geschwaders bereits im März live bei ihrer Mission in Rumänien erleben konnte, zeigte auch ihr Besuch am Freitag auf der Basis in Neuburg-Zell, wie sehr die geleistete Arbeit geschätzt wird. Eingerahmt wird die Ministerin hier von Generalleutnant Ingo Gerhartz, Inspekteur der Luftwaffe (links), und Neuburgs Kommodore Oberst Gordon Schnitger.

Foto: Katrin Kretzmann