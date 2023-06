Neuburg

vor 19 Min.

Mit viel "Love": Neuburger Naturkosmetikerin verkauft ihr eigenes Parfum

Plus Mit eigener Naturkosmetik hat sie sich bereits einen Namen gemacht, jetzt bringt die Neuburgerin Filomela Varico-Zinz ihr erstes Parfum auf den Markt.

Von Anna Hecker Artikel anhören Shape

Es hat eine Kopfnote, eine Herznote und eine Basisnote, riecht nach Mango, Pfingstrose und Weihrauch - und ist das erste Parfum, das die Neuburgerin Filomela Varisco-Zinz auf den Markt bringt. Bereits vor fünf Jahren hat sie eine eigene Kosmetiklinie entwickelt, mit eigens ausgesuchten Inhaltsstoffen und regional produziert. Nun kommt aus der Dirnbergermühle, wo die Cremes und Seren entstehen, auch der neue Damenduft. "Love" ist sein Name und der soll auch Programm sein.

Er habe ihr selbst so viel Freude bereitet, jetzt wolle sie den Kunden ebenso viel Freude bereiten, sagt Varisco-Zinz strahlend. Liebevoll streicht sie mit dem Finger über einen kleinen-Glas-Flakon in ihrer Hand. Darauf ein recht schlicht gestaltetes Etikett und in Großbuchstaben das englische Wort für Liebe, "Love". Das Parfum spiegle sie selbst und ihren Charakter wider, meint Varisco-Zinz. Das habe sie sofort gewusst, als sie eine Probe davon im vergangenen Winter von Barbara Ziegler geschenkt bekommen habe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen