"Moosival": Neues Mundart-Musikfest in Neuburg geplant

Plus Zum ersten Mal findet in Neuburg das sogenannte „Moosival“ statt. Neben mehreren Bands gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm. Sogar die Sponsoren beteiligen sich aktiv.

Zwei Tage, eine ganze Nacht: Musik, Foodtrucks, Kletterwand, Verkaufsstände – Das Moosival-Festival der Neuburger Maschinenringe – das in diesem Jahr zum allerersten Mal stattfindet – soll nicht nur ein Musikfestival werden. Ein Erlebnis für die ganze Familie versprechen die Veranstalter, ganz im Zeichen der Mundart und lokaler Künstler. Und trotzdem viel größer und überregional. Denn das „Schmuckstück“ des Line-Ups ist weit über Neuburg hinaus bekannt.