Nach Ballett-Absage: Wie gefährdet sind Veranstaltungen in Neuburg?

Plus Das Vhs-Ballett „Die Puppenfee“ muss kurz vor der Premiere wegen eines positiven Schnelltests abgesagt werden. Droht anderen Veranstaltungen in Neuburg auch dieses Schicksal?

Bitterer könnte eine Absage für eine Veranstaltung nicht sein: Die Tänzer stehen geschminkt in der Garderobe, die Besucherinnen und Besucher stehen bereits vor dem Theater – und plötzlich alles aus. So ging es jüngst dem Ensemble des Neuburger Vhs-Ballets, das seine Inszenierung „Die Puppenfee“ im Neuburger Stadttheater auf die Bühne bringen wollte. Eine Stunde vor Beginn war klar: Der Vorhang bleibt zu.