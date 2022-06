Neuburg

vor 19 Min.

Naturspektakel in Neuburg: Blitz schlägt bei Zieglers Golfplatz ein

In Neuburg hat der Blitz vermutlich an Ziegler‘s Golfplatz oder in der näheren Umgebung eingeschlagen. Augenzeugen beobachteten das Naturspektakel, der dadurch entstandene Knall war in vielen Teilen Neuburgs zu hören.

Plus In Heinrichsheim tobt ein Unwetter so stark, dass auch die umliegenden Gemeinden in Neuburg davon betroffen sind. Was vor Ort passiert ist.

Von Anna Hecker

Ein lauter Knall, vibrierende Fenster, die Luft mit Strom geladen – am Montagabend haben Unwetter in und um Neuburg ihr Unwesen getrieben. Besonders laut schepperte es schließlich, als in Heinrichsheim der Blitz einschlug. Bürgerinnen und Bürger aus dem ganzen Landkreis hören und spüren das Naturereignis. Dass nichts Schlimmeres passiert ist, liegt wohl an einem glücklichen Umstand.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen