Neuburg: Demo gegen Fällaktion im Englischen Garten

Fridays for Future, Bund Naturschutz und Grüne protestierten am Freitag gegen eine "Ausbeutung als Nutzwald" des Englischen Gartens.

Im Schneetreiben demonstrierten Freitagnachmittag rund 30 Aktivisten gegen eine größere Fällaktion im Englischen Garten. BN-Kreisvorsitzender Günter Krell verlangte von der Stadtpolitik die Beauftragung des Gutachters Erk Brudi. Der Englische Garten müsse sorgsam gepflegt werden und dürfe „nicht als Nutzwald ausgebeutet werden“.

Unter den Protestierenden waren auch Teile der Grünen-Stadtratsfraktion

An der kleinen Demo nahmen „Fridays & Parents for Future“ sowie Gerhard Schoder und Nina Vogel von der Grünen-Stadtratsfraktion teil. Am Dienstag entscheidet der Stadtrat über das Thema. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling teilte unterdessen mit, dass von den erkrankten Eschen seit Oktober mittlerweile 29 von alleine umgefallen seien. (rew)