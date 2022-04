Neuburg ehrt kommunalpolitisches Trio mit Bürgermedaille

Plus Michael Kettner, Fritz Goschenhofer und Heinz Enghuber werden für ihre Verdienste für die Stadt Neuburg mit der Bürgermedaille ausgezeichnet. 18 Persönlichkeiten ist diese Ehre bereits zuteil geworden.

Bereits neun Jahre liegt es zurück, dass Horst Gutjahr als vorläufig letzte Persönlichkeit für seine Verdienste um die Stadt Neuburg mit der Bürgermedaille ausgezeichnet wurde. Den bislang 18 Geehrten folgen nun drei weitere. Sie verbindet eines, und das ist ihr kommunalpolitisches Engagement.