Neuburg

vor 2 Min.

Die Neuburg-Filme kehren mit einer Zeitreise in die 80er-Jahre zurück

Plus Mit den Neuburg-Filmen erlaubt Bernhard Mahler seit Jahren eine Reise in die Vergangenheit. Diesmal geht es in die 80er-Jahre - mit Großprojekten und hohem Besuch.

Von Anna Hecker Artikel anhören Shape

Schrill, bunt, innovativ: In den 80er-Jahren hat sich in Neuburg so einiges getan. Mutige Projekte wurden angestoßen - und damit ist nicht gemeint, mit Vokuhila-Frisur und Polyester-Anzug durch die Straßen zu laufen. Die Innenstadt hat sich in diesem Jahrzehnt spürbar verändert. Wie stark, daran erinnert sich vielleicht der eine oder die andere noch vage, die Bilder dazu verschwimmen aber bereits im Kopf. Eine abwechslungsreiche Gedächtnisstütze ist nun im Neuburger Kino geplant. Bernhard Mahler bringt die Reihe der Neuburg-Filme zurück in den Saal und widmet sich diesmal der kunterbunten Welt der 80er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

