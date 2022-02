Neuburg findet Platz für Ortskräfte

Neuburg ist fündig geworden. Die neu angemietete Wohnung wird einer afghanischen Familie zur Verfügung gestellt.

Lange Zeit sah es so aus, dass die Region keine afghanischen Ortskräfte aufnehmen kann. Der Neuburger Stadtrat hatte im September zwar Bereitschaft signalisiert, solchen Menschen eine neue Heimat zu bieten. Doch in der Region fehlten bislang geeignete Unterbringungsmöglichkeiten (wir berichteten).

Jetzt hat sich in dieser Angelegenheit etwas getan. Wie Bernhard Mahler, Sprecher der Stadt Neuburg, mitteilt, haben sich die Verantwortlichen der Stadt, allen voran Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, intensiv mit diesem Thema beschäftigt und nach Möglichkeiten Ausschau gehalten. Man habe verschiedene Dinge probiert, sei beim Thema Wohnraum jedoch schnell an seine Grenzen gestoßen, so Mahler. Es sei immer wieder an verschiedenen Kleinigkeiten gescheitert. Nun wurde man jedoch fündig.

Neuburg kann nun doch afghanische Ortskräfte aufnehmen

Eine Wohnung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt (GeWo) in der Neuburger Ostendstraße wird zum 1. April frei. Diese Wohnung habe man nun an die Behörden in München gemeldet. Der Freistaat wird die Wohnung anmieten und dann einer afghanischen Familie zur Verfügung stellen, so der Plan der Stadt Neuburg. Mahler spricht von einem „ersten Erfolg“, schließlich stehe man in der Pflicht, den Ortskräften, die seit der Machtübernahme der Taliban gefährdet sind, zu helfen.

Mit der Unterbringung in einer Wohnung könne es jedoch nicht getan sein, betont der Stadtsprecher. Es gehe darum, die Menschen so schnell wie möglich zu integrieren. Dafür wolle man unter anderem die Bürgerhäuser ins Boot holen. „Nach Möglichkeit wollen wir auch bei der Jobsuche helfen“, kündigt Mahler an.