Neuburg will „Fahrradfreundliche Kommune in Bayern“ werden

Die Stadt Neuburg wird in die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen aufgenommen. Das Ziel ist eine Auszeichnung als „Fahrradfreundliche Kommune in Bayern“.

Insgesamt 130 Mitgliedskommunen verzeichnet die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen (AGFK Bayern) seit Beginn des Jahres 2024. Am Montag, 26. Februar, kommen zwölf neue Mitglieder hinzu, die beabsichtigen, das laut Mitteilung anspruchsvolle Prüfverfahren für die Auszeichnung „Fahrradfreundliche Kommune in Bayern“ zu durchlaufen - unter anderem die Stadt Neuburg an der Donau.

Neuburg will eine fahrradfreundliche Stadt sein

Im Rahmen der Veranstaltung in der Scholastika in München erhält außerdem unter anderem die Stadt Ingolstadt eine Auszeichnung als rezertifizierte „Fahrradfreundliche Kommune in Bayern“. (AZ)

