Neuburger Feuerwehr-Kommandant stellt Exhibitionist auf öffentlichem WC

Dieses Loch in der Toilettenwand auf dem öffentlichen WC am Ottheinrichplatz wurde mittlerweile verschlossen.

Plus Als Markus Rieß bei seiner Laufrunde einen kurzen Stopp in der Toilette am Ottheinrichplatz einlegt, ahnt er nicht, was ihn dort erwartet.

Von Claudia Stegmann

Skurrile Vatertagsüberraschung für Neuburgs Feuerwehr-Kommandant Markus Rieß: Der 57-Jährige wurde am Donnerstag unverhofft - und wohl auch ungewollt - Augenzeuge eines irritierenden und pikanten Vorfalls, der ihn auf der öffentlichen Toilette am Neuburger Ottheinrichplatz ereilte und mit einem Polizeieinsatz endete.

Markus Rieß ist Donnerstagvormittag beim Laufen, als ihn ein Bedürfnis zwingt, in der Altstadt einen kurzen Stopp auf der öffentlichen Toilette einzulegen. Als er das Herren-WC betritt, ist bereits eine Toilette besetzt, erzählt er später. Er nimmt die andere Kabine, lässt seinen Blick und seine Gedanken schweifen und nimmt dabei ein mehrere Zentimeter großes ausgefrästes Loch in der Zwischenwand wahr. Während er sich noch überlegt, wie man dieses Loch schnell und unkompliziert verschließen könnte, schiebt sich von der anderen Seite ein sehr intimer Körperteil durch die Öffnung, mit dem der Feuerwehr-Kommandant in diesem Moment sicherlich nicht gerechnet hätte.

