Neuburger Hofmusik bietet Renaissance-Klänge zum Innehalten

Die Neuburger Hofmusik beeindruckt bei der Schloßfest-Matinee das Publikum in der Schlosskapelle. Welche nicht alltäglichen Instrumente zu hören waren.

Der Fürst Ottheinrich hatte natürlich sein eigenes Orchester, dessen Repertoire nach heutigen Überlieferungen mehr als 3000 Notationen umfasste. In dieser Tradition steht eine der besonders aktiven Gruppierungen des Neuburger Schoßfestes, die auch heute stattlich und elegant auftretende Hofmusik, unter der Leitung von Nicola Göbel. Im Rahmen des gut besuchten Matinee-Konzertes gelang den glänzend agierenden Musikern eine stilvolle und weitgehend authentische Intonation von Werken des 15. und 16. Jahrhunderts aus überlieferten, europäischen Handschriften.

Auf Flöten, Krummhorn, Laute, Posaune, Spinett und Schlagwerk gelang die weitgehend authentische Darbietung so genannter höfischer Musik, etwa aus der Feder von Cesare Negri, Valentin Haussmann oder Michael Praetorius.

Matinee der Neuburger Hofmusik am Schloßfest: Keine komplexen Rhythmen

In der Renaissance wurden keine komplizierten Rhythmen verwendet, wodurch wohl klingende Tanzmusik entstehen konnte. Die dargebotenen Galliarden, Pavanen und Springtänze sind von der Melodieform oftmals nach dem menschlichen Atem gegliedert. Die Komponisten achteten bei ihren Werken darauf, dass die Zuhörer die Musik aufnehmen und nachempfinden konnten. Somit steht auch der Mensch im Mittelpunkt und nicht mehr nur die Verehrung Gottes, wie es noch im 12. und 13. Jahrhundert der Fall war.

Für viel Abwechslung im Konzertverlauf sorgten somit die überlieferten Werke von Etienne du Tertre (Pavane, Galliarde), dezent und wohlklingend intoniert, das wunderschön und technisch versiert dargebotene Flötendivertimenti, Engels Nachtegaeltje von Jacob von Eyck oder auch Bariera Nuova, von Cesare Negri, ganz zur Freude eines beeindruckten Publikums. Auch die wunderschön intonierten Gesangsstücke von Nicola Göbel, Katrin Mitko und Brigitte Clemens (Pastorella, See my own) erfüllten den wundervoll angelegten Kirchenraum.