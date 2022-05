Neuburg

19:00 Uhr

Neuburger Künstlerin gestaltet neues Format bei TV Ingolstadt

Plus Die Neuburgerin Vicky Müller-Toussà hat sich beruflich oft neu erfunden. Durch die Corona-Pandemie bedingt wird sie kurzerhand Redakteurin bei einem TV-Sender.

Von Anna Hecker

Die Neuburger Künstlerin Vicky Müller-Toussà stand immer selbst auf der Bühne, lebte sich in der Kulturszene aus. Doch die Corona-Pandemie mit all ihren Einschränkungen hat ihr ihre Passion, die Möglichkeit, ihren kreativen Beruf auszuüben, vorerst genommen. Sie musste sich neu orientieren – und fand eine berufliche Aufgabe, in der sie jetzt anderen Menschen eine Bühne bietet.

