Neuburg

07:10 Uhr

Neuburger Nahwärme: Alle warten auf grünes Licht vom Landratsamt

Plus Eine technische Frage wirft im Neuburger Werkausschuss die Frage auf, ob der Zeitplan für den Nahwärme-Anschluss von Rockwool eingehalten werden kann. Eine wichtige Zusage fehlt.

Von Anna Hecker

Eigentlich sollte es nur eine Formalie sein: Dem Neuburger Werkausschuss lag in seiner jüngsten Sitzung die Vergabe von Elektrotechnik an zwei Firmen auf dem Tisch. Diese Technik soll in dem Gebäude verwendet werden, das für den Anschluss von Rockwool an das Neuburger Nahwärme-Netz noch erbaut werden muss. Doch wie eine Firma für ein Gebäude beauftragen, das es noch gar nicht gibt? Diese Frage sorgte für ausführliche Diskussion im Gremium.

"Dabei habe ich ziemliche Bauchschmerzen", war das Fazit von Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, als es um die Vergabe ging. Denn die beiden Firmen, die Elektrotechnik und Messtechnik für das geplante Gebäude liefern sollen, könnten laut Stadtoberhaupt nicht beauftragt werden, solange die Baugenehmigung für das Vorhaben noch nicht vorliege. Aktuell warte man noch auf die Genehmigung durch das Landratsamt "und wir haben keine Ahnung, was da auf uns zukommt", so Gmehling.

