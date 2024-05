Neuburger Polizei erwischt zwei betrunkene Autofahrer

Gleich zweimal hat die Polizei in der Nacht auf Sonntag zwei betrunkene Autofahrer in Neuburg erwischt.

Im Zuge einer Verkehrskontrolle in der Nacht auf Sonntag hat die Polizei in Neuburg zwei Männer betrunken am Steuer erwischt. Wie die Beamten mitteilen, wurde ein 38-Jähriger aus Rohrenfels gegen 23 Uhr in der Franz-Boecker-Straße angehalten. Ein Alkoholtest vor Ort ergab, dass der Mann mit 0,7 Promille Alkohol intus unterwegs war.

Polizei erwischt zwei betrunkenen Autofahrer in Neuburg

Eine weitere Fahrt unter Alkoholeinfluss wurde gegen 03.40 Uhr auf dem Parkplatz des Schlosses Grünau beendet. Hier wurde ein 23-jähriger Eichstätter kontrolliert und ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,6 Promille. Beide Männer erwartet nun ein Bußgeldverfahren. (AZ)