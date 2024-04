Neuburger Senioren-Programm im Mai: Zum Golfen und nach Rosenheim

Das Programm des Neuburger Seniorenbeirats beinhaltet im Mai einige Höhepunkte. Unter anderem kommen Fans der „Rosenheim Cops“ auf ihre Kosten. Hier eine Übersicht.

Um bei diesem Turnier teilnehmen zu dürfen, müssen Sie nicht nur – zumindest ein wenig – Golf spielen können, was sich in einer Platzreife zeigen sollte. Sie müssen auch über 60 sein. Dieses Golfturnier auf Zieglers Golfplatz, das der Seniorenbeirat Neruburg ausrichtet, ist nur eines der Highlights des Mai-Programms.

Wer nicht Golf spielt, sich aber dennoch sportlich betätigen will, der ist bei der Tagesradtour am 1. Mai, beim Freilufttraining mit leichter Gymnastik an der Kneipp-Anlage am Oberen Graben oder beim Boule-Spielen am Karlsplatz an fünf Terminen gut aufgehoben. Für berufstätige Senioren werden zudem zwei Kegelabende am 14. und am 28. Mai jeweils ab 19 Uhr angeboten.

Das Programm des Neuburger Seniorenbeirats im Mai

Um sicheres Radfahren geht es am 17. Mai bei dem Pedelec-Kurs der Kreisverkehrswacht. Und am 22. Mai kann man im Rahmen eines Busausfluges den Spuren der „Rosenheim Cops“ folgen. Die ZDF-Serie spielt in und um Rosenheim. Bei einem Rundgang durch Rosenheim werden Originaldrehorte besucht.

Hier das gesamte Programm für den Mai – nähere Infos in dem Flyer oder im Internet auf https://www.neuburg-donau.de/rathaus/ausschuesse-und-beiraete/seniorenbeirat .