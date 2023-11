Neuburger Sozialverlosung lockt mit Preisen im Gesamtwert von 112.000 Euro

Am Donnerstag startet die Neuburger Sozialverlosung – und es gibt gleich mehrere Neuerungen. Der langjährige Organisator Bernhard Pfahler kündigt seinen Abschied an.

Während viele Städte eine Sozialverlosung nicht mehr schaffen, startet sie in Neuburg am Donnerstag mit gleich mehreren Superlativen. Für die insgesamt 50.000 Lose, es sind dieses Mal 10.000 mehr als bisher, besteht die Chance auf Preise im Gesamtwert von über 112.000 Euro. Die Hauptpreise verteilen sich auf 3000 Goldlose. Und mit ihnen nimmt man nicht nur an der Endverlosung teil, bei der ein Skoda Fabia Monte Carlo als erster Preis winkt. Auch bei drei Zwischenziehungen sind alle registrierten Goldlose im Lostopf. Der Hauptgewinn bei der dritten Zwischenziehung ist ein Lastenrad in einem Wert von 5300 Euro.

Möglich sei diese Verlosung, deren Erlös sozialen Zwecken in der Stadt zugutekommt, nur durch das Engagement der Neuburger Geschäfte, so Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling. Durch die Spendenbereitschaft der Geschäfte und Firmen müssen nur rund 30 Prozent der Einnahmen aus dem Verkauf der Lose für den Erwerb der Preise eingesetzt werden. Die Lose werden heuer zwar erstmals seit 2002 teurer – ein Los kostet nun 1,50 Euro. Aber das sei durchaus gerechtfertigt, so der Organisator der Sozialverlosung Bernhard Pfahler, der, frei nach der Devise „Nach der Sozialverlosung ist vor der Sozialverlosung“, bereits das ganze Jahr über Preise eingesammelt hatte. Von den bisher stattgefundenen 33 Sozialverlosungen hat Bernhard Pfahler 18 vorbereitet und durchgeführt – heuer also zum 19. Mal. Mit der 20. im kommenden Jahr soll dann Schluss sein. Für Pfahler – nicht für die Sozialverlosung.

Das bietet die Neuburger Sozialverlosung 2023

Und nun zu weiteren Neuerungen: Heuer werden die Lose nur auf dem Schrannenplatz und nur im Verkaufsstand des BRK zu erwerben sein. Diese Auflage macht die Regierung von Oberbayern, die bei dieser Menge an Losen eine Genehmigung erteilen muss und auch Vorgaben macht. Dafür aber sind dieses Jahr der Losverkauf und die Gewinnausgabe für die Kleinpreise in getrennten Ständen auf dem Weihnachtsmarkt untergebracht. Dafür dürfen Lose – Corona Adieu – wieder einzeln gezogen werden. Eine nette Tradition dagegen bleibt: Neuburgs Oberbürgermeister wird zum Einstand mit dem Bauchladen am Schrannenplatz Lose verkaufen. Ob die 50.000 Lose trotz der kurzen Adventszeit ihre Abnehmer finden werden? „Die sind nach drei Wochen ausverkauft“, ist sich Neuburgs Pressesprecher Bernhard Mahler sicher und fand auch niemanden, der gegen seine Vorhersage wetten wollte.

Der Skoda Fabia in der Farbe velvet-rot mit schwarzem Dach und in der Sonderausstattungsvariante „Monte Carlo“ hat einen Wert von rund 24.000 Euro. Hinzu kommen die drei Sonderziehungen mit jeweils 15 Hauptpreisen und dann noch rund 13.000 Kleinpreise – alleine 5000 von der Firma Sonax als größter Einzelspender – im Einzelwert zwischen einem und 20 Euro. Pfahler betonte, dass von vielen Firmen entweder Sachspenden kamen, die als Preise ausgelobt werden, oder Geld gespendet wurde, mit denen dann wieder Preise angeschafft wurden.

Lesen Sie dazu auch