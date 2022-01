Neuburger Standesamt spürt Hochzeitsandrang wegen "Schnapszahlen"

Plus Eigentlich zählen die Wintermonate nicht gerade zur Heiratszeit. Doch für Menschen, denen Schnapszahlen wichtig sind, hat dieses Jahr einiges zu bieten. Das merken auch die Standesämter.

Die Corona-Pandemie ändert vieles – einiges bleibt aber auch gleich. Zum Beispiel, dass Paare gerne an Schnapszahldaten heiraten, weil es Glück bringen soll. Und was läge da näher, als ein Datum, das sich von vorne wie von hinten gleich lesen lässt? Das letzte Mal, als dies möglich war, liegt mit dem 11. November 2011 schließlich schon mehr als zehn Jahre zurück.