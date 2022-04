Neuburg

Neuburger hat Sex mit einer 15-Jährigen: Es war keine Vergewaltigung

Plus Ein 19-jähriger Neuburger soll eine 15-Jährige vergewaltigt haben. Der Vorwurf kann vor Gericht nicht bestätigt werden, auch K.-o.-Tropfen waren sicher nicht im Spiel.

Von Anna Hecker

„Nein“ heißt „Nein“, das ist spätestens seit der „Me Too“- Debatte klar, wenn es um sexuelle Beziehungen geht. Aber kann auch mal ein „Ja“ in Wahrheit „Nein“ heißen? Um diese schwierige Frage ging es in der jüngsten Verhandlung am Neuburger Amtsgericht. Auf der Anklagebank saß ein heute 19-jähriger Mann, der vor einem Jahr mit einer damals 15-Jährigen Geschlechtsverkehr hatte. Sie hat seiner Aussage nach dazu zugestimmt, dennoch stand der Vorwurf von Vergewaltigung im Raum.

