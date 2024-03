Neuburgerin rettet betrunkenen Igel aus Eierlikör-Lache

Plus Claudia Hopf aus Neuburg findet einen hilflosen Igel. Das Kuriose: Das Tier lag in einer Lache aus Eierlikör. Der Alkohol hatte es außer Gefecht gesetzt.

Einem offensichtlich betrunkenen Igel hat die Neuburgerin Claudia Hopf das Leben gerettet. Die Tierfreundin hatte das stachelige Geschöpf in einer Lache aus Eierlikör gefunden. "Ich konnte gar nicht anders, als mich dem Tier anzunehmen", sagt sie. Also hat sie den Igel mit nach Hause genommen und "ausgenüchtert".

Claudia Hopf wohnt im Neuburger Ostend. Als sie Sonntag vor einer Woche zu ihrem geparkten Auto lief, entdeckte sie auf dem Parkplatz die gelbe Lache aus Eierlikör. Vermutlich die Überreste eines feuchtfröhlichen Treffens. Doch vermutlich angelockt von dem süßen Duft, hatte sich nachts ein Igel drangemacht, den Likör aufzuschlecken. Als Claudia Hopf das Tierchen fand, bewegte es sich kaum noch. "Der Igel war schlicht betrunken", so der Eindruck der Neuburgerin. Der Alkohol hatte dem Igel ordentlich zugesetzt. Die Tierfreundin zögerte nicht lange und nahm den Igel mit zu sich nach Hause.