Neuburgerin will Sexspielzeug im Kinderwagen klauen

Eine Frau wollte in einem Drogeriemarkt in Neuburg Sexspielzeug klauen.

Eine Frau aus Neuburg will in einem Drogeriemarkt am Schrannenplatz Sexspielzeug in ihrem Kinderwagen mitgehen lassen. Doch eine Angestellte erwischt sie auf frischer Tat.

Eine 32-jährige Frau aus Neuburg ist am Dienstagnachmittag bei einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt am Schrannenplatz auf frischer Tat ertappt worden. Laut Polizei wurde die Frau gegen 16.30 Uhr von einer Angestellten beobachtet, als sie die Diebstahlsicherung von einem Sexspielzeug entfernt und dieses in ihrem Kinderwagen verstaut hat. Diebstahl in einem Drogeriemarkt am Neuburger Schrannenplatz Die 32-Jährige wurde daraufhin bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Im Kinderwagen der 32-Jährigen fanden die Beamten noch weiteres Diebesgut im Gesamtwert von rund 46 Euro. Nach Feststellung ihrer Personalien durfte die Frau wieder gehen. Sie muss nun mit einem Strafverfahren rechnen. (AZ)

