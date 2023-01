Neuburg

Neue Analyse in Neuburg: Öffnungszeiten am Samstag sind "eindeutig zu kurz"

Braucht es am Samstag längere Öffnungszeiten in Neuburg? Eine aktuelle Analyse sieht eindeutig Handlungsbedarf.

Plus Das Stadtmarketing lässt die Frequenz in der Innenstadt analysieren. Das Ergebnis: Händlern entgeht durch die aktuellen Öffnungszeiten am Samstag wohl viel Umsatz.

Von Andreas Zidar

Das Neuburger Stadtmarketing lässt neuerdings die Frequenz in der Innenstadt analysieren. Die Technik der Plattform „What a location“ ermöglicht Aussagen darüber, wie viele Menschen wann und wo in der Unteren Altstadt unterwegs sind. Die erste Erkenntnis, die die Verantwortlichen daraus ziehen, bezieht sich auf den Samstag. Laut Analyse lassen Einzelhändler in Neuburg durch die aktuellen Öffnungszeiten an diesem Tag ein "überdurchschnittlich hohes Umsatzpotenzial im wahrsten Sinne des Wortes auf der Straße liegen".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

