Neuburg

vor 48 Min.

Neue Ausstellung an der THI: Was Holz alles kann

Plus Gebäude aus Holz reichen inzwischen viele Stockwerke hoch – eine Ausstellung am THI Campus in Neuburg zeigt, was möglich ist.

Von Manfred Dittenhofer

Ab sofort kann man sich auf dem THI-Campus in Neuburg über die Möglichkeiten des Gebäudebaus mit Holz informieren. Am Dienstag eröffneten Landrat Peter von der Grün und THI-Kanzler Christian Müller die Ausstellung HOLZ.BAU-ARCHITEKTUR. Gezeigt werden die Entwürfe der Preisträger des Deutschen Holzbaupreises. Ein Projekt der Neuburger abhd Architekten stand dabei in der engeren Wahl. Neben den Fachleuten soll die frei zugängliche Ausstellung im Gebäude der THI Bauherren und alle Interessierten ansprechen.

