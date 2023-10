Neue Geschäfte und ein schnelles Aus: So verändert sich Neuburgs Zentrum

In der Neuburger Innenstadt tut sich einiges. Ein Überblick über Neueröffnungen, einen Umzug und ein Lokal, das nur zwei Wochen nach der Eröffnung wieder schließt.

Mode "Wir haben uns gefragt: Wenn nicht jetzt, wann dann?", erklärt die Neuburgerin Daniela Klein. Sie und ihre Freundin Martina Karam eröffnen planmäßig am 1. Dezember ihr eigenes Geschäft für Frauenmode in großen Größen, auch für Schwangere, in der Hirschenstraße. Kennengelernt haben sie sich über die Arbeit, als Martina Karam nach Hessen zog, blieb die Freundschaft bestehen. Schon seit 13 Jahren sind die beiden nun befreundet und das, obwohl Martina Karam in Hessen wohnt und sich die beiden deshalb nur etwa alle drei Monate sehen können.

Die Idee für den Laden kam den beiden im Oktober vergangenen Jahres, für Karam erfüllt sich damit ihr Traum für die Rentenzeit. Auch wenn momentan noch beide Frauen in einem Vollzeitberuf tätig sind, wollen sie mit der Eröffnung nicht mehr warten. Für beide ist es ein Herzensprojekt, sie erzählen aus eigener Erfahrung, dass Läden in der Umgebung oft nicht die passenden Größen haben. Zudem seien Klamotten in der richtigen Größe oft wenig schmeichelhaft, unmodisch und meistens kostspielig. Vorerst soll es wohl bei Frauenmode bleiben, der Laden kann sich noch vergrößern, aber vorerst ist nur Platz für diese Abteilung.

Ab 1. Dezember eröffnet in der Neuburger Hirschenstraße ein neues Geschäft. Daniela Klein und Martina Karam möchten für Frauen mit Übergrößen die Anlaufstelle sein. Foto: Elisabeth Sutner

Fotografie Schwangerschaft und Geburt sind ganz besondere Ereignisse im Leben, die die Eltern gerne in Fotos festhalten möchten. Eine neue Möglichkeit hierfür bietet sich in der Schmidstraße. Die Fotografin Jana Reddich aus Neuburg hat sich dort mit einem Studio selbstständig gemacht. Sie bietet Schwangeren-, Neugeborenen- und Babyfotografie an. Die dreifache Mutter hat Erfahrung im Umgang mit den Kleinsten - auch am Neuburger Krankenhaus fotografiert sie diese. Für ihr Studio habe sie sich mehrere Räumlichkeiten angeschaut. Die in der Schmidstraße, in denen zuvor das Wollhaus beheimatet war, seien nun ihr "Traum-Raum".

In der Neuburger Schmidstraße hat ein Studio für Schwangeren-, Neugeborenen- und Babyfotografie eröffnet. Foto: Andreas Zidar

Schließung Die Neuburger Innenstadt hat in den vergangenen Jahren viele Geschäfte und Lokale kommen und gehen sehen. Manche hielten sich ein paar Jahre, manche nur ein paar Monate. Und in diesem aktuellen Fall handelt es sich tatsächlich nur um zwei Wochen. Das "Bellany" in der Färberstraße hat Ende September geöffnet. Rund 14 Tage später, seit der vergangenen Woche, ist das Lokal schon wieder geschlossen. Die Betreiberin sieht grundsätzliche Probleme in der Neuburger Innenstadt.

"Es sind kaum Leute unterwegs, es ist einfach zu wenig los", bemängelt Michelle Bauer die fehlende Frequenz in der frisch sanierten Einkaufsstraße. Der geringe Umsatz habe die 21-Jährige aus Ingolstadt dazu bewogen, schon nach kurzer Zeit die Reißleine zu ziehen. "Ich habe den ganzen Tag gearbeitet für 100 Euro, das bringt mich nicht weiter." Angesichts der Ausgaben für Lebensmittel, Miete und Strom sei jeden Tag ein Minus entstanden, das sie nicht weiter anhäufen wollte.

Bauers Konzept zielte vor allem auf die Mittagspause ab. Sie bot unter anderem Pizza, Pasta, Salat und Fisch an. Was übrigblieb, wurde kurz vor Feierabend günstiger angeboten. Doch die Gastronomin habe jeden Tag viel wegschmeißen müssen, berichtet sie. "Die Leute wollten nur Kaffee, Brot und Semmeln." Natürlich sei sie enttäuscht, sie habe sich mehr erhofft. Ihr Ziel sei es gewesen, neue Essensangebote für die Färberstraße und die Innenstadt zu bieten. "Ich habe mein Konzept versucht, es hat nicht geklappt - vielleicht beim Nächsten."

Das Lokal "Bellany" in der Neuburger Färberstraße hat nur zwei Wochen nach der Eröffnung wieder geschlossen. Foto: Andreas Zidar

Für den Standort in der Färberstraße, an dem bis zum vergangenen Jahr das Café Dolce Vita ansässig war, wird damit erneut ein Mieter gesucht. Zuletzt hatte sich dort der Neuburger Jungunternehmer Hüseyin Özay mit einem Lokal versucht - ebenfalls ohne langfristigen Erfolg.

Umzug Ein anderer Leerstand in der Färberstraße verschwindet dagegen - jedoch nur im Tausch gegen einen neuen. Anna Wozniak, Inhaberin des Schmuckladens "Anna Karat", zieht von ihrem bisherigen Standort in der Rosenstraße einmal ums Eck in die zuletzt leer stehenden, ehemaligen Räumlichkeiten des Schmuckgeschäfts "Colibri". Hinter dem Umzug stehen wirtschaftliche Gründe, sagt Wozniak. Vom neuen Standort verspricht sie sich mehr Laufkundschaft. Am kommenden Mittwoch soll der Laden in der Färberstraße öffnen. Der bisherige in der Rosenstraße steht dann frei - hierfür wird ein Nachmieter gesucht.