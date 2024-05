Neuburg

vor 47 Min.

Neue Wohnungen in Neuburg: Projekt der Bayernheim soll im September beginnen

Plus Die staatliche Wohnungsbaugenossenschaft Bayernheim realisiert in Neuburg knapp 120 Sozialwohnungen. Jetzt gibt es einen Termin, wann es losgehen soll.

Von Barbara Wild

Bereits im September will die staatliche Wohnungsbaugenossenschaft Bayernheim mit dem Bau der großen Wohnanlage mit rund 120 Wohnungen im Neubaugebiet "Heckenweg" in Neuburg beginnen. Damit wächst auch der Druck auf die Stadtverwaltung, bis dahin die nötigen Formalien durchzubringen. Ein wichtiger Schritt dazu wurde am Mittwochabend in der Sitzung des Bauausschusses getan: Der Bauantrag ist durch.

"Es freut mich, dass jetzt mit Nachdruck die Sache angegangen wird", sagt Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling in der Sitzung. Im Grunde handelte es nur um marginale Abweichungen vom Bebauungsplan, die Bayernheim von der Stadt genehmigen lassen musste. Die Zahl der zu pflanzenden Bäume wird zwar überschritten, aber sind nicht an zwei der vorgegebenen Stellen vorgesehen, sondern an einer anderen Seite des Langgebäudes. Zudem ging es um Überschreitungen der Baugrenzen durch überhängende Balkone.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen