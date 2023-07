Neuburg

18:40 Uhr

Neuer Standort: Die Post verlässt die Neuburger Innenstadt

In der Paul-Winter-Straße in Neuburg entsteht der neue Standort der Post-Filiale der Postbank. Die Filiale wandert von der Münchener Straße in das Gewerbegebiet.

Plus Das Gebäude in der Münchener Straße in Neuburg wird bald nicht mehr von der Post genutzt. Stadtdessen geht es mit der Filiale ins Gewerbegebiet.

Von Anna Hecker

Jahrzehntelang war es symbolisch für die Post in Neuburg: das große Gebäude an der Kreuzung Münchener Straße und Sudetenlandstraße. Generationen von Neuburgern brachten dort ihre Briefe, Päkchen und Pakete hin, die sich dann auf den Weg in die ganze Welt machten. Doch damit ist ab Jahresende Schluss. Denn die Postbank, die als großer Partner der Deutschen Post dort die Post- und Paketdienstleistungen anbietet, verlässt den Standort - und zugleich die Neuburger Innenstadt.

Schon länger war klar, dass es für den Standort in der Münchener Straße für die Post keine Zukunft gibt. Das Verteilerzentrum ist nach Kreut ausgelagert worden und auch die Filiale von Brief- und Paketannahme sollte an einen neuen Standort ziehen. Damals betonte Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, wie wichtig es ihm sei, dass die Post in der Innenstadt bleibe, er habe diesbezüglich eine mündliche Zusage seitens des Unternehmens erhalten. Auch Michael Regnet vom Stadtmarketing hatte im vergangenen Jahr angekündigt, mit dem Unternehmen in Verbindung treten zu wollen, um auszuloten, ob sich ein Leerstand in der Innenstadt für eine neue Postfiliale eignen würde. Geklappt hat das leider nicht.

