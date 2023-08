Neuer Trendsport Tischtennis: Wo in Neuburg öffentliche Platten stehen

Tischtennis spielen feiert ein Comeback und auch in Neuburg gibt es einige Tischtennisplatten, die für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Eine Übersicht.

Tischtennis liegt schwer im Trend. Der Sport ist gerade deswegen so beliebt, da er "straßentauglich" ist. An lauen Sommerabenden mit Freunden zocken, egal ob Klassisch, Doppel oder Rundlauf - Tischtennis ist für jedermann und zu jeder Zeit geeignet. Die Vielseitigkeit des Sports ist das, was die Menschen begeistert. Man braucht gar nicht viel, lediglich Schläger, Ball, eine Tischtennisplatte und Spaß am Spiel. Und auch in Neuburg ist der Hype angekommen. Das Neuburger Brückenkollektiv veranstaltet aktuell immer dienstags ab 19 Uhr Tischtennis-Rundlauf in der Markthalle. Die Teilnahme ist kostenfrei, Schläger sind jedoch selbst mitzubringen.

Auch am Bürgerhaus Schwalbanger wartet eine Ping-Pong-Platte auf Spieler. Foto: Elisabeth Sutner

Hier kann man in Neuburg Tischtennis spielen

In Neuburg gibt es einige Tischtennisplatten, die für die Öffentlichkeit zugänglich sind:

Bürgerhaus Ostend: Insgesamt zwei Tischtennisplatten stehen unterhalb des Bürgerhauses. Eine Vielzahl von Bäumen spendet dem Bereich Schatten. Direkt gegenüber ist zusätzlich ein Fußballfeld sowie ein Spielplatz .

Insgesamt zwei stehen unterhalb des Bürgerhauses. Eine Vielzahl von Bäumen spendet dem Bereich Schatten. Direkt gegenüber ist zusätzlich ein Fußballfeld sowie ein . Bürgerhaus Schwalbanger: Eine Tischtennisplatte ist vor dem Bürgerhaus im Schwalbanger aufgebaut. Um die Platte ist reichlich Platz zum Spielen. Sitzbänke sind ebenfalls in unmittelbarer Nähe zum Spieltisch.

Eine ist vor dem Bürgerhaus im Schwalbanger aufgebaut. Um die Platte ist reichlich Platz zum Spielen. Sitzbänke sind ebenfalls in unmittelbarer Nähe zum Spieltisch. Spielplatz Herrenwörth

Spielplatz Joshofen

Spielplatz Herrenschwaigallee, Heinrichsheim

Spielplatz Fasanenschütt, Bittenbrunn

Spielplatz Gablonzer Straße : Der Tischtennis-Tisch steht im hinteren Bereich des Spielplatzes und ist durch einen separaten Eingang erreichbar. Der Bereich um die Platte ist gepflastert und es ist genügend Platz für eine Runde Rundlauf vorhanden.

Der Tischtennis-Tisch steht im hinteren Bereich des und ist durch einen separaten Eingang erreichbar. Der Bereich um die Platte ist gepflastert und es ist genügend Platz für eine Runde Rundlauf vorhanden. Spielplatz Prof.-Döllgast-Straße

Spielplatz Kellererweg Feldkirchen : Auf dem Feldkirchener Spielplatz steht die Tischtennisplatte neben dem Kletterturm schön sonnig. Der Bereich um den Tisch ist gepflastert und ausreichend Platz ist vorhanden.

Auf den Spielplätzen sollten die Spieler jedoch die Öffnungszeiten beachten und Rücksicht auf die Kinder nehmen. Sonst steht einer Partie Tischtennis aber dort nichts im Wege.

Auch im Brandlbad stehen drei Tischtennisplatten bereit. Um dort eine Runde zu spielen, muss eine Eintrittskarte für das Bad erworben werden.



Am Spielplatz in Feldkirchen steht die Tischtennisplatte an einem sonnigen Platz. Foto: Elisabeth Sutner

Lesen Sie dazu auch