Norbert Hohenester, der „Grandseigneur“ im Neuburger Rathaus, ist gestorben

Er war einst der „Grandseigneur“ im Neuburger Rathaus, Mitbegründer des Schloßfestes und eine bekannte Persönlichkeit in der Stadt. Jetzt ist Norbert Hohenester mit 93 Jahren gestorben.

Eigentlich sei er nach einem Umzug ins Altenheim St. Augustin vor wenigen Wochen guter Dinge gewesen, sagt seine langjährige Begleiterin Anneliese Jeck. Dann aber sei nach einem Routineeingriff im Klinikum Ingolstadt eine Infektion aufgetreten, die er nicht mehr überstehen konnte. Norbert Hohenester hatte auch im hohen Alter Haltung gezeigt, am Neuburger Leben teilgenommen und war so lange wie möglich mit seinem Auto gefahren. Beim Schützenverein „Erheiterung“ hatte er sogar noch die Königskette errungen. Eine größere Freude bereiteten ihm nur die Kontakte zu seinen beiden Söhnen und ihren Familien.