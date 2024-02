Essen auf dem Herd vergessen: Feuerwehr muss zweimal ausrücken

Gleich zweimal haben Hausbewohner Essen auf dem Herd vergessen und damit einen Einsatz der Feuerwehr nötig gemacht. Verletzt wurde niemand.

Zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei ist es Montagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Grünauer Straße in Neuburg gekommen. Gegen 19.30 Uhr bemerkte eine Anwohnerin Rauchgeruch im Treppenhaus und den akustischen Rauchmelder in der Wohnung eines Nachbarn. Die Freiwillige Feuerwehr Neuburg musste dessen Wohnungstür öffnen.

Dort war niemand, doch in der Küche fanden die Einsatzkräfte den Grund für die Rauchentwicklung: Auf dem eingeschalteten Herd stand noch Essen, dass dort offenbar vergessen wurde. Laut Polizei gab es keinen Sachschaden, verletzt wurde niemand. Der 39-jährige Wohnungsinhaber muss sich allerdings wegen einer Ordnungswidrigkeit verantworten.

Essen in Oberhausen brennt an: Bewohner schläft auf der Couch

Ein identischer Fall passierte am Dienstagfrüh in der Hauptstraße in Oberhausen. Dort hat ein 56-jähriger Mann eine Pfanne mit Fettresten auf der Herdplatte vergessen. Er selbst legte sich auf die Couch und schlief ein. Der 56-Jährige musste von der Feuerwehr geweckt werden, die sich nach Auslösen des Feuermelders über ein Fenster Zutritt zur Wohnung verschafften. Der 56-Jährige blieb unverletzt, verweigerte jedoch eine ärztliche Behandlung. Es entstand nur geringer Schaden an der Pfanne. Auch der 56-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen. (AZ)