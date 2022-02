Neuburg

vor 23 Min.

Ortstermin: Wie gefährlich ist die Monheimer Kreuzung in der „Rush Hour“?

Plus Referent Bernhard Pfahler beobachtet mit der Polizei den Verkehr an der gefährlichen Einmündung Ingolstädter-/Monheimer Straße. Welche Erkenntnisse er gewinnt.

Von Winfried Rein

Für die Polizeibeamten und Stadtrat Bernhard Pfahler war es wohl keine Überraschung, dass es frühmorgens an der Einmündung Monheimer-/Ingolstädter Straße turbulent zugeht. Sie schauten sich Dienstagfrüh an, wie hier im Berufs- und Schülerverkehr Fußgänger, Radler, Autofahrer und auch eine erhebliche Zahl an Lastwagen unterwegs sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen