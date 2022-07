Neuburg

Personalmangel: In der Aussicht in Neuburg bleibt die Küche kalt

Spontan am Abend in der Aussicht Essen gehen? Das ist momentan nicht möglich.

Plus Die Gastronomie leidet noch immer unter der Corona-Pandemie, auch in und um Neuburg. Im Restaurant Aussicht in der Altstadt zieht Betreiber Michael Pantner daraus nun die Konsequenz.

Von Katrin Kretzmann

Die Liste der Branchen, die unter der Corona-Pandemie gelitten haben und es noch immer tun, ist lang. Doch mit am härtesten haben die Beschränkungen und der Lockdown die Gastronomie getroffen. Mittlerweile florieren Cafés und Restaurants zwar wieder, doch eines wird überall händeringend gesucht: Personal. So auch im Hotel-Restaurant Aussicht in der Neuburger Altstadt. Weil es in der Küche eng wird, haben die Betreiber nun einen Entschluss getroffen – auf unbestimmte Zeit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

