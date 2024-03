Polizei Neuburg erwischt mehrere Rollerfahrer ohne Versicherung

Seit 1. März braucht es an den E-Rollern und Mofas ein neues, blaues Kennzeichen. Doch nach wie vor fahren viele Menschen in Neuburg mit dem alten herum. Das wird teuer.

Mehrere Neuburger sind von der Polizei ohne gültige Versicherung an ihren E-Scooter erwischt worden. Bereits um 9.50 Uhr wurden in der Franziskanerstraße zwei 14 und 18 Jahre alte Brüder zusammen auf einem E-Scooter angehalten. An dem Roller war noch das Versicherungskennzeichen aus dem Vorjahr angebracht. Sie durften nicht weiterfahren.

Kurz nach 14 Uhr wurde im Schleifmühlweg ein 37-jähriger Neuburger mit einem Mofaroller von einer Polizeistreife gestoppt. Auch er hatte ein altes Kennzeichen angebracht. Nur eine Stunde später stoppten die Beamten an gleicher Stelle einen 16-jährigen Neuburger mit seinem E-Scooter. An diesem hing überhaupt kein Kennzeichen. Um 18.35 Uhr wurde in der Grünauer Straße ein 46-jähriger Neuburger mit seinem E-Scooter von der Polizei angehalten. Auch er war ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs. In allen Fällen wurde ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Seit 1. März sind nur die blauen Versicherungskennzeichen gültig

Die Polizei weist erneut in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Gültigkeit sämtlicher Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2023 (Farbe: schwarz) am 29. Februar endet. Seit dem 1. März wird für die Teilnahme am Straßenverkehr ein Kennzeichen für das Versicherungsjahr 2024 benötigt. Dieses ist in blauer Farbe ausgestaltet. (AZ)