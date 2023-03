Polizei Neuburg sucht Besitzer eines zerbrochenen Sparschweins

Die Polizei Neuburg ermittelt derzeit wegen mehrerer Gelddiebstähle und hat ein zerbrochenes Sparschwein gefunden. Wer weiß etwas über dieses Sparschwein?

Die Polizeiinspektion Neuburg ermittelt aktuell wegen mehrerer Gelddiebstähle in der Neuburger Innenstadt. In diesem Zusammenhang wurde laut Polizeiangaben am Dienstag in der Franziskanerstraße unterhalb der Treppe zum Kräutergarten ein zerbrochenes Sparschwein aufgefunden. Die Ermittler der Neuburger Polizei gehen derzeit davon aus, dass dieses Sparschwein zuvor entwendet und dort geleert wurde. Bislang wurde aber noch kein Diebstahl zu diesem Sparschwein bei der Polizei angezeigt.

Neuburg: Wem gehört ein zerbrochenes Sparschwein?

Das Sparschwein aus Porzellan ist rosa mit grünen Kleeblättern und einem Marienkäfer. Das Schwein trägt die Aufschrift „Haste mal nen Euro?“ Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zur Herkunft dieses Sparschweins machen? Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)

