Neuburg

vor 33 Min.

Polizist ermahnt Radfahrer und wird dafür beschimpft

Ein Radfahrer in Neuburg hat einen Polizisten beleidigt.

Mit wüsten Beschimpfungen reagiert ein Radfahrer aus dem Landkreis Donau-Ries, als er in Neuburg von einem Polizisten an die Verkehrsregeln erinnert wird. Jetzt hat er eine Anzeige am Hals.

Weil er einen Polizisten mit unflätigen Ausdrücken bedacht hat, muss ein 34-Jähriger aus dem Landkreis Donau-Ries mit einer Anzeige rechnen. Der Mann war am Mittwochmittag mit seinem Fahrrad in der Münchener Straße unterwegs - fuhr allerdings entgegen den Verkehrsregeln auf dem Gehweg. Streng genommen droht ihm hierfür ein Bußgeld in Höhe von 55 Euro. Als er von einem Polizeibeamten auf sein Fehlverhalten aufmerksam gemacht werden sollte, reagierte der Radler nicht mit Einsicht, sondern begann den Beamten zu beschimpfen. Jetzt muss er sich nicht nur wegen falschem Verhalten im Verkehrs, sondern auch noch wegen Beleidigung verantworten. (AZ) Lesen Sie dazu auch Wertingen Für mehr Sicherheit beim Radverkehr: In Wertingen startet eine Polizei-Aktion

