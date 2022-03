Neuburg

Premiere: Erster Jugendkulturpreis in Neuburg verliehen

Georgisches Kammerorchester und Neuburger Volkshochschule, der Nama Juliana Isrealian ist in der regionalen Kulturszene nicht wegzudenken. Für ihre künstlerische Leistung wurde die aus Georgien stammende Sängerin nun mit dem Kulturpreis der Stadt Neuburg – zusammen mit anderen Preisträgern – ausgezeichnet. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling überreichte die Urkunde.

Plus So divers war die Preisverleihung noch nie: Die Stadt Neuburg vergibt in diesem Jahr gleich fünf Kulturpreise. Zum ersten Mal verliehen wird der Jugendkulturpreis.

Von Anna Hecker

Kontraste, völlig gegensätzlich und doch in perfekter Harmonie. Die jüngste Verleihung des Neuburger Kulturpreises des Jahres 2021 bewies auf eindrucksvolle Weise nicht nur, wie vielfältig die Neuburger Kulturlandschaft ist, sondern auch wie wunderbar verschiedene Stile sich zusammenfügen lassen. Denn an diesem Abend verschmolzen Klassik, Elektro und Theater zu einer geschmeidigen Symbiose.

