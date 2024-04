Protest gegen Barrieren: Besondere Aktionen in Neuburg geplant

Am 5. Mai findet der europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen statt. Wie sich die Offene Hilfen Neuburg-Schrobenhausen beteiligen.

Menschen mit Behinderungen stoßen tagtäglich auf Hindernisse, die für sie unüberwindbar sind. Viele dieser Barrieren fallen Menschen ohne Beeinträchtigung kaum auf. So kann bereits eine kleine Stufe zu einer Herausforderung werden. Am 5. Mai findet auch in diesem Jahr wieder der europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen statt.

Auch die Offenen Hilfen Neuburg-Schrobenhausen beteiligen sich am Protesttag und wollen vor allem auf die Barrierefreiheit aufmerksam machen. "Deutschland hinkt im Vergleich zu anderen Ländern immer noch sehr hinterher, was die Barrierefreiheit angeht", weiß Juliane Pichler, stellvertretende Geschäftsführerin der Offenen Hilfen, und fügt an: "Aber auch in anderen Bereichen scheitert es noch wie beispielsweise Schulen oder Arbeitsbereiche für Menschen mit Behinderungen, die es immer noch zu wenig gibt." Dabei verweisen die Offenen Hilfen auf das Grundrecht der Inklusion. "Obwohl das Recht der Inklusion vor 15 Jahren verankert wurde, passiert noch zu wenig", weiß Pichler.

Um auf die Thematik aufmerksam zu machen, laden die Offenen Hilfen zu einer zweiteiligen Aktion am Donnerstag und Freitag dieser Woche, also am 2. und 3. Mai, ein. So ziehen Betroffene am Donnerstag mit einer Kreidekünstlerin durch Neuburg und markieren Barrieren, die für Menschen mit Behinderungen ein Hindernis darstellen. Am Freitag gibt es dann am Schrannenplatz ein großes Kreidekunstwerk, bei dem alle eingeladen sind, sich zu beteiligen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, sich am Aktionsstand der Offenen Hilfen zu informieren und in ein Gespräch zu kommen.

"Barrierefreiheit ist nicht nur für Menschen mit Behinderungen wichtig. Auch ältere Menschen oder Schwangere profitieren oft von Hilfestellungen im Alltag. Deshalb wollen wir, dass sich möglichst viele engagieren und informieren", erklärt Pichler. Insgesamt finden in Deutschland über 180 verschiedene Aktionen in den nächsten Tagen statt.