Quad in Neuburg abgestellt: Über Nacht wird es gestohlen

In Neuburg wird ein Quad gestohlen. Das Fahrzeug hat einen Wert von 15.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht auf Montag wurde in der Schlesierstraße in Neuburg ein schwarz-graues Quad der Marke Bombardier Outlander gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Besitzer das Fahrzeug am Sonntag auf dem frei zugänglichen Stellplatz vor einem Wohnanwesen abgestellt, Montagfrüh war es dann weg. Das Quad hat einen Wert von 15.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)

