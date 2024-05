Radfahrer flüchtet bei Probefahrt mit Mountainbike

Er gab vor, ein teures Mountainbike kaufen zu wollen. Doch dann nutzte ein Unbekannter in Neuburg die Gelegenheit und flüchtete während der Probefahrt.

Ein bislang unbekannter Mann tauchte am Montagmittag gegen 12.30 Uhr in einem Fahrradgeschäft in der Münchener Straße in Neuburg auf und gab an, Interesse an einem hochwertigen Mountainbike zu haben. Daraufhin konnte er laut Polizei eine Probefahrt auf dem Firmengelände machen.

Der Mann radelte während der Probefahrt in Neuburg mit dem teuren Mountainbike davon

Die nutzte er jedoch, um in einem unbeobachteten Moment stadtauswärts davonzuradeln. Der Unbekannte ist etwa 30 Jahre alt und mindestens 1,87 Meter groß. Er hatte kurze Haare und trug ein grau-olives Oberteil sowie eine graue Arbeits- bzw. Cargohose mit einem Aufnäher mit roter Schrift. Der Wert des gestohlenen Rads beläuft sich auf über 6000 Euro. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Nummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)