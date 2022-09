Vermisster Bergsteiger: So unterstützt Neuburger Eurofighter bei der Suche

Nach sechs Tagen wurde die Suche nach dem in den Berchtesgadener Alpen verunglückten Bergsteiger eingestellt. Dank eines ehemaligen Piloten unterstütze auch das Neuburger Geschwader.

Fast eine Woche haben die Rettungskräfte nach dem verunglückten Bergsteiger in den Berchtesgadener Alpen bei Ramsau gesucht – vergeblich. Nun wurde die Suche am Donnerstagabend eingestellt, man habe „alles Menschenmögliche“ und technisch Machbare getan, um den vermissten 24-Jährigen lebend zu finden, sagte ein Polizeisprecher. So war auch die Bundeswehr mit einem Eurofighter aus dem Taktischen Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg beteiligt. Der Anstoß dafür kam von einem ehemaligen Piloten des Neuburger Militärverbands.

Bei der Suche nach dem Bergsteiger am Hochkalter auch ein Eurofighter des Neuburger Luftwaffengeschwaders zum Einsatz gekommen. Foto: Markus Leitner/BRK Berchtesgadener Land, dpa

In dem Gebiet am Hochkalter bei Ramsau sei die Lage tief winterlich. Die Temperaturen lägen teils unter dem Gefrierpunkt. „Unter den derzeitigen Umständen, insbesondere aufgrund der Schneelage im eingegrenzten Gebiet, sind weitere Suchmaßnahmen momentan nicht zielführend“, hieß es weiter. Bergwacht und Polizei behalten die Lage am Berg jedoch genau im Auge, um bei einer Änderung der Witterung hin zu Tauwetter schnell die Suche wieder aufnehmen zu können. Zuvor hatte es eine neue Spur gegeben: Ein Signal war mit einer speziellen Ortungstechnik an einem Hubschrauber aus einer Felswand im Suchgebiet empfangen worden. Der Hubschrauber war deshalb erneut aufgestiegen, um Bergretter in das Gebiet zu bringen. Die Polizei sprach von einem letzten Strohhalm für diesen Tag.

Vermisster Bergsteiger: Neuburger Eurofighter unterstützt bei der Suche in den Berchtesgadener Alpen

Der 24-Jährige aus Niedersachsen hatte am Samstag einen Notruf abgesetzt, weil er kurz unterhalb des Gipfels des 2607 Meter hohen Hochkalters bei Ramsau nahe Berchtesgaden im Schneesturm abgerutscht war und sich im steilen und rutschigen Gelände kaum noch halten konnte. Nach mehreren Telefonaten riss der Kontakt ab. Wegen der widrigen Bedingungen musste die Suchaktion zunächst verschoben und zwischenzeitlich auch wieder unterbrochen werden.

Dieser sogenannte Laser Designator Pod (LDP) wird am Bauch des Eurofighters angebracht und kann mittels spezieller Kameratechnik Wärmequellen ausfindig machen. Foto: Bundeswehr

Im Rahmen der Suche war auch ein Eurofighter der Bundeswehr im Einsatz. Die Maschine startete im Zuge eines Amtshilfeantrags seitens der Bergwacht in Berchtesgaden, wie Oberstleutnant Thomas Berger auf Anfrage unserer Redaktion berichtet. Der Amtshilfeantrag wurde vom bayerischen Innenministerium gestellt mit dem Inhalt: „Anforderung eines Flugzeugs zur Erstellung von Foto- und Wärmebildaufnahmen im Suchgebiet gemäß Absprachen der Polizeiführung im Einsatzgebiet“. Vom Innenministerium aus ging die Anfrage dann über mehrere Instanzen zum Kommando Luftwaffe und landete schließlich in Neuburg. Die Idee dazu, die Luftwaffe zur Unterstützung der Rettungskräfte heranzuziehen, kam von einem ehemaligen Piloten des Neuburger Militärverbands, der bei den Bergrettern in Berchtesgaden aktiv ist.

Spezielle Technik am Eurofighter kann sehr genau nach Wärmequellen suchen

Der Eurofighter verfügt über eine spezielle, relativ neue Kameratechnik, die an den Bauch der Maschine angebracht wird, ein sogenannter Laser Designator Pod (LDP). „Mit diesem System kann sehr genau nach Wärmequellen gesucht werden“, erklärt Berger. Militärisch gesehen wird der meist unsichtbare Laserstrahl von dem Gerät auf ein potenzielles Ziel geworfen. Dabei sind seine Frequenz und Modulation codiert. Von der Oberfläche des Ziels wird der Strahl reflektiert und gestreut. Dadurch kann er von einem Waffensystem erfasst werden und dieses so ins Ziel führen. Knapp zwei Dutzend Anflüge machte der Pilot mit dem Eurofighter auf knapp 3000 Metern Höhe. „Er berichtete, dass er zum Beispiel genau gesehen hat, wo etwa Bergkanten von der Sonne angestrahlt werden.“ Wäre also ein menschlicher Körper irgendwo gelegen, hätte es der Pilot, der mit dem Eurofighter immer wieder Kreise flog, sicher gesehen, so Berger.

Die Technikcrew des Taktischen Luftwaffengeschwaders in Neuburg bei der Vorbereitung des Eurofighters für den Einsatz in den Bergen. Foto: Bundeswehr

Als der Helikopter am Donnerstag ein letztes Mal über das Suchgebiet flog, nahm er ein neues Signal auf, hieß es weiter. Teams aus Bergwachtlern und Polizeibergführern wurden gezielt in der steil abfallenden und tief schneebedeckten Felswand abgesetzt. Mit Lawinensonden und elektronischen Ortungsgeräten suchten sie die steile Rinne und die Felswände ober- und unterhalb der Fundstelle ab – vergeblich. (mit dpa)