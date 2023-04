Neuburg

vor 18 Min.

Rasante Zeitreise: Neun "historische" Persönlichkeiten führen durch Neuburg

Bei einer außergewöhnlichen Stadtführung durch Neuburg können die Teilnehmer in die Vergangenheit reisen.

Plus Bei einer einmaligen Stadtführung durch Neuburg treffen die Teilnehmer "historische" Persönlichkeiten. Die Veranstaltung macht Werbung für die kommenden Themenführungen.

Von Andrea Hammerl Artikel anhören Shape

Unterhaltsam, informativ und mit Augenzwinkern haben neun Neuburger Stadtführer am Samstagnachmittag rund 140 Interessierten Neuburger Geschichte und Geschichten nähergebracht. Und das im Zeitraffer in knapp 90 Minuten. Von Fischerknecht und Landsknecht über Apothekerwitwe, Reformator und 15er-Offizier bis zur niederen Adligen und sogar Kurfürstenwitwe Elisabeth Amalie Magdalene sind alle Stände vertreten. Die Stadtführer schlüpfen für die Überraschungsführung in die Rollen und Kostüme von insgesamt neun mehr oder weniger historischen Persönlichkeiten und berichten Interessantes aus deren Leben und Lebensumständen.

Die Resonanz ist überwältigend, Stadtführerin Edith Braun, die die Teilnehmer als Moderatorin von Station zu Station durch die Altstadt begleitet und jeweils zur nächsten überleitet, sieht sich am Treffpunkt an der Touristinfo schnell rund 100 Leuten gegenüber, und es werden noch mehr. Manche bleiben zufällig hängen, wie Niklas und seine Eltern aus dem Raum Landsberg. Niklas faszinieren „die verkleideten Leute“, seine Mutter erzählt, dass die Familie eigentlich die Römer-Ausstellung im Schloss besichtigen wollte, sich dann aber dem Menschenauflauf angeschlossen hat – die Römer-Ausstellung läuft schließlich nicht davon.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen