"Raum" für Musik: Anna Grillmeier aus Neuburg bringt neue EP auf den Markt

Stück für Stück hat die aus Neuburg stammende Sängerin Anna Grillmeier ihre neuesten Songs veröffentlicht. Jetzt erscheint das letzte Lied der EP – und die geht zeitgleich in den Verkauf.

Es ist nur ein Wort, das auf Anna Grillmeiers neuer EP steht: "raum". Kleingeschrieben, fast schüchtern, schmiegt sich das Wort an den Namen der aus Neuburg stammenden Sängerin. Doch dahinter verbirgt sich ein gewaltiger, ein kraftvoller "Raum", der es auch locker verdient hätte, laut schreiend in Großbuchstaben geschrieben zu werden. Denn die fünf Songs, die sich auf der EP aneinanderreihen, haben Inhalte mit Tiefe. So wie der letzte Song, der nun am 30. Juni erscheint und den Namen der EP teilt: "Raum".

Lied für Lied hatte Grillmeier in den vergangenen Wochen die Stücke auf der neuen EP veröffentlicht. "Bei mir", "Kleber", "Achter Dezember" und "Schöner Mensch" sind bereits bei den Hörern angekommen. Die Songs sind persönlich, sehr emotional und mit viel Blues. "Raum" schlägt nun etwas aus der Reihe, kommt wesentlich jazziger daher mit einer spürbaren Steigerung der Intensität zum Schluss hin.

Die Protagonistin des Songs will diesen Raum, der ihr aufgezwungen wird, nicht, denn im Song steht Raum für Distanz. Jemandem Raum geben kann auch negativ sein, bedeuten, dass man einen Mensch auf Abstand hält, so die Botschaft der Lyrics, wie Grillmeier erklärt: "Meine Inspiration war eine Geschichte, die ich mit einem Menschen erlebt habe, bei der ich gelernt habe, wie heilsam Abstand sein kann, wenn man es denn schafft, ihn aufrechtzuerhalten, auch, wenn es noch so schwerfällt. Deswegen ist der 'Raum' in 'Raum' auch irgendwie beides: positiv und negativ. Positiv, weil heilsam; negativ, weil schmerzhaft."

Sängerin Anna Grillmeier veröffentlicht eigene EP "Raum"

Ganz anders geht es Grillmeier selbst. Sie hat mit der EP Raum geschaffen, so positiv, wie es nur geht: "Ich schätze, für mich selbst. Während des Songwritings in erster Linie für mich als Mensch und während des weiteren Prozesses für mich als Künstlerin." Dafür hat sie sich auch in eine musikalische Ecke gewagt, mit der sie generell eher wenig Verbindung hat: den Jazz. "Ich hatte ehrlicherweise nie viel mit Jazz zu tun, das kam erst durch die Hochschule für Musik und Tanz, an der ich in den letzten Zügen meines Jazz/Pop-Studiums bin. Ich mag diese Einflüsse sehr gerne, sehe mich aktuell aber nicht viel tiefer im Jazz", meint die Sängerin.

Dass mit diesem Lied nun die EP final veröffentlicht wird, ist für Grillmeier etwas Besonderes, denn der Song "Raum" fasse die Intention hinter dem Projekt perfekt zusammen: "Mir war klar, die Songs, die auf dieser Platte sind, drehen sich alle irgendwie um das Thema Nähe und Distanz. 'Raum' fasst das Thema für mich sehr gut zusammen, weshalb er der Titelsong und Namensgeber für die EP ist."

Dieser Raum wird nun erst einmal abgeschlossen. Den langen Prozess bis zur Veröffentlichung beschreibt Grillmeier als aufregend, aber auch heilsam. Sie sei daran gewachsen, habe viel dazugelernt. Übrig bleibe die große Freude, dass die EP nun auf den Markt kommt. In den kommenden Wochen möchte sie mit ihrer Band einige Auftritte über die Bühne bringen und "unser komplettes Programm in die Welt tragen". Außerdem arbeitet sie bereits an neuen Liedern.

Wer sich aber erst einmal auf die EP "Raum" konzentrieren möchte, findet alle Informationen auf der Website der Künstlerin unter www.annagrillmeier.de/ gesammelt. Dort steht auch der Titelsong "Raum" zum Download bereit.