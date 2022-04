Neuburg

20:02 Uhr

Ringen um Monheimer Kreuzung: Jetzt gibt es wieder eine neue Lösung

Plus Ein Test an der Monheimer Kreuzung führt zu „Chaos“. Deshalb will die Neuburger Verwaltung Radlern die Grünphase wieder nehmen. Das scheitert – stattdessen versucht man wieder etwas Neues.

Von Andreas Zidar

Das Ringen um eine Lösung für die stau- und unfallträchtige Kreuzung Ingolstädter/Monheimer Straße in Neuburg geht weiter. Der Verkehrsausschuss hat in seiner Sitzung am Dienstag nach kontroversen Diskussionen beschlossen, dass Fußgänger und Radfahrer an dieser Stelle zwar weiterhin eine eigene Grünphase nutzen können, diese jedoch erst auf Knopfdruck, in Form einer sogenannten „Bedarfsampel“, aktiviert wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

