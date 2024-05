Saison-Eröffnung im Neuburger Brandlbad: Erstmals mit Online-Tickets

Kommenden Samstag startet das Freibad mit einem neuen, digitalen Kassensystem in die Saison. Erstmals kann man Tickets vorab im Internet kaufen.

Der Frust war groß vergangenen Juli: Das Thermometer kratzte an der 40-Grad-Marke und die Ticket-Automaten vor dem Neuburger Brandlbad haben gestreikt. Alte Automaten, alte Software, nichts ging mehr. Den Stadtwerken blieb quasi gar nichts anderes übrig, als die aufgeheizte Menge, die sich vor dem Freibad angesammelt hatte und Einlass begehrte, kostenlos hineinzulassen. Das soll sich heuer nicht mehr wiederholen. Die Stadt hat deswegen investiert und auf dem Drehkreuz am Eingang einen kleinen Scanner montieren lassen. Zur Saison-Eröffnung am kommenden Samstag kommt man nun erstmals mit einem Online-Ticket ins Brandlbad.

Saison-Eröffnung im Neuburger Brandlbad: 2024 erstmals mit Online-Tickets

Auf der Internetseite der Stadtwerke kann man es schon seit vergangenem Freitag kaufen: das Online-Ticket. Wer sich für diese digitale Variante entscheidet - egal ob Einzelticket, Saison- oder Vorteilskarte - der muss sich zunächst mit Name, Geburtsdatum, Adresse und E-Mail-Adresse auf der Seite der Stadtwerke registrieren. Erst danach kann man das Ticket kaufen, das sodann als QR-Code an die angegebene E-Mail-Adresse verschickt wird. Auf dem Handy oder ausgedruckt kann man diesen QR-Code dann vor den Scanner am Eingang des Brandlbads halten und kommt - soweit die Technik mitspielt - durch das Drehkreuz. Laut dem Sprecher der Stadtwerke, Jürgen Polifke, helfen die Daten, die bei der Online-Registrierung erfasst werden, verlorene Karten zu sperren oder sie dem eigentlichen Besitzer wieder zukommen zu lassen.

Durch das Drehkreuz kommt man nun auch mit einem Online-Ticket per QR-Code. Foto: Tim Graser

Für alle, die dem Digitalen nicht mächtig sind, oder vielleicht nicht mal einen Computer oder ein Handy besitzen, mit dem man so ein Online-Ticket kaufen kann, steht im Eingangsbereich des Brandlbads ein herkömmlicher, aber neuer Ticket-Automat. Hier kann man nach wie vor physische Tickets erwerben, auch mit Bargeld. Auch im Kundencenter der Stadtwerke in der Heinrichsheimstraße gibt es Tickets zu kaufen. Der Andrang hier war bereits groß: Circa 30 Neuburgerinnen und Neuburger waren am Montagmorgen im Kundencenter und haben sich ihre Saisonkarten gekauft. "Die Leute haben sich die Klinke in die Hand gegeben", sagte der Pressesprecher.

Wer online bezahlen, aber trotzdem ein physisches Ticket haben will, kann seinen QR-Code dafür vor Ort am Schalter vorzeigen und bekommt sodann auch eine Eintrittskarte. Dafür wollen die Stadtwerke eine weitere Hilfskraft einstellen, die am Schalter vor Ort zudem alte Wertgutscheine in das neue, digitale Kassensystem einpflegt. Die Stellenausschreibung dazu läuft allerdings noch, Bewerber gebe es schon, sagte Polifke.

Neuburger Brandlbad: Bisher fast keine Tickets online verkauft

Das Online-Geschäft sei hingegen nur schleppend angelaufen, sagte Polifke. Gerade einmal zehn Tickets hatten die Stadtwerke am Montagnachmittag über das Internet verkauft. Mit dem Online-Ticket erhoffen sich die Stadtwerke, den Andrang an den Ticket-Automaten zu verringern. Auch deswegen kosten die Online-Tickets fünf Prozent weniger als am Automaten vor Ort. Zudem gibt es jetzt nur noch einen und nicht, wie in der Vergangenheit, zwei Ticket-Automaten.

Im Eingangsbereich gibt es nun einen neuen Kassenautomaten. Foto: Tim Graser

Dass es überhaupt noch Saisonkarten gibt, stand bis zuletzt auf der Kippe. Die Stadtwerke wollten die beliebten Karten für Vielschwimmer streichen, um mit dem Verkauf von Einzelkarten mehr Geld einzunehmen. Das verhinderte der Werkausschuss. Eine Preissteigerung war jedoch unausweichlich: Statt 4,50 Euro zahlen Erwachsene nun fünf Euro Eintritt. Für Kinder und Jugendliche steigt der Preis auf drei Euro (bisher 2,50). Saisonkarten kosten für Erwachsene nun 120 statt 95 Euro, beziehungsweise 60 Euro statt 50 ermäßigt.

Weiterhin Sicherheitsdienst im Brandlbad

Was von vergangenem Jahr bleibt, ist der Sicherheitsdienst, der bereits ab der Eröffnung am Samstag im Freibad seine Runden drehen wird. Pöbelnde Jugendliche waren der Grund, warum die Stadtwerke seit 2022 Security engagiert . Auch vergangenes Jahr - zunächst nur für die Pfingstferien und danach sorgten Sicherheitsleute an den Wochenenden für den Schutz des Personals und der Gäste. Für die Saison 2024 soll jeden Tag Security vor Ort sein.